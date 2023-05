Esimest korda ringrajal võistelnud Retsja jõudis kohe pjedestaalile

Vihurmoto rahvaliiga stardis oli koguni 21 sõitjat nii Eestist, Lätist kui Leedust. Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni ringrajakomisjoni poolt oli tänavasõitjatele üles pandud ka eraldi telk, kus nad said oma rattaid hoida ning asjatundjatelt ka nõu küsida.

Suur hulk selles klassis osalejaist olid võistlusel või üldse rajal esmakordselt. Kolmanda koha sõitis välja Jaagup Retsja (Suzuki GSX-R 750), kes jäi sündmusele registreerimisega hiljaks ja mahtus hommikusel treeningpäeval hädavaevu nimekirja. Kui ta hommikul alustas parima ringiajaga 1:32, siis õhtul võidusõidus sõitis välja juba 1:26.153.

Retsja jaoks oli see esimene ringrajavõistlus ja ta oli finišis ainult positiivsete emotsioonidega. "Kõik oli suurepärane, terve päev, juba see, et saad teistega koos treenida, startida, möödasõite teha, väga hea mulje jäi sellest päevast," ütles Retsja pärast võistlust. "Järgmine kord tulen kindlasti veel!"

Esimene ja teine koht läksid selles klassis Lätti Edgards Kruminisile (BMW) ja Ritvars Dortansile (Kawasaki ZX6R), kes on rahvaliiga klassis juba vanad kalad ning Pärnus ka varem võitnud.

Veel olid laupäeval stardis kõige pisemad ringrajaässad klassis MiniGP, kus supermototsiklil arvestuse väliselt võistelnud Dominykas Razmislavicius (Leedu) näitas konkurentidele tagatulesid. MiniGP arvestuses olid kiireimad Sander Vahtramäe, Oskar Kärg ja Jaanus Reima (kõik Vihurmoto klubi sõitjad).