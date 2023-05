Levadia piirdus Tartus viigiga ja Flora tõusis ainuliidriks

Nikita Vassiljevi üheksanda minuti värav viis Levadia Tartus juhtima, aga pärast Heitori 20. minuti omaväravat ning Kevin Andersoni 32. minuti tabamust läks vaheajale eduseisus hoopis kodumeeskond.

Rasmus Peetsoni värav 67. minutil tõi taas tabloole viigi ning kuigi mõlemal oli mängu lõpus võimalusi, lõppes kohtumine seisuga 2:2.

Viimasest kolmest mängust neli punkti teeninud Levadia on 13 vooru järel 30 punktiga teine, tiitlikaitsjal FC Floral on 32 punkti. Sel hooajal kõigist Premium liiga meeskondadest enim viike - kuus - teeninud Tammeka on üheksa punktiga eelviimasel ehk üheksandal kohal.

Enne mängu:

Sel hooajal on Tammeka üks kolmest meeskonnast, kes on kõige enam teeninud viike, kui punktid on vastastega jagamisele läinud viiel korral. Sealhulgas mängiti eelmises voorus väravateta viiki Paide Linnameeskonnaga. Levadia on omakorda sel hooajal leppinud viigipunktiga kaks korda mängudes Pärnu Vapruse ja Paide Linnameeskonna vastu.

Viimasest 20 omavahelisest kohtumisest on Tammeka saanud Levadia üle ühe võidu, viiki mänginud neljal korral ning 15 korral on vastu võetud kaotus.

Levadia on praegu Premium liiga tabelis 29 punktiga teine, liider on 13. vooru kohtumise juba reedel pidanud FC Flora 32 punktiga. Tammeka on kaheksa punktiga üheksas ehk eelviimane.

Tammeka treener Marti Pähn: "Levadia on kõrge kvaliteediga meeskond ning nende alistamiseks on vaja väga head meeskondlikku esitust. Valmistume andma oma maksimumi."

Tammeka mängija Herman Pedmanson: "Oleme saanud terve nädala hästi valmistuda ja ootame väga esimest murumängu. Teeme kõik, et kolm punkti Tartusse jätta."

Levadia treener Curro Torres: "Raske mäng võõrsil Tammekaga. Meeskond kasvab mäng-mängult. Peame andma endast maksimumi, et võita!"

Levadia mängija Rasmus Peetson: "Oleme saanud mänguks hästi valmistuda ja ootame esimest naturaalmurul kohtumist. Anname endast parima, et võidupunktid kätte saada!"

Mängu peakohtunik on Karl Koppel, abikohtunikud on Riivo Stolts ja Petteri Schultz ning neljas kohtunik on Richard Toom. Videokohtunikena on ametis Jagnar Jakobson ja Jaan Roos.