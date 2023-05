Martin Laas võitis Türgis Sakarya velotuuri

Viimasel, 138-kilomeetrisel etapil võidutses Xianjing Lyu (China Glory Continental Cycling Team; 2:59.08), edestades suures grupifinišis Laasi ja Aleksandr Bereznyaki (Sakarya BB Pro Team), vahendab ejl.ee.

"Viimane võistluspäev jääb natuke kripeldama," tõdes Laas võistluse järel. "Terve päev oli sõit kontrolli all ja tegelikult oli tempo viimasel 40-50 kilomeetril suhteliselt kõrge, kuna jooksikud ei andnud ees alla. Õnneks poisid olid tugevad ja suutsid nad kenasti siiski kinni püüda ja tegid perfektset tööd terve päeva vältel, et ma võimalikult kergelt läbi saaks."

"Lõpus mähkerdasin ise natuke ära," jätkas Laas. "Finiš oli sama nagu iga päev. Seekord jäädi korra passima ja tekkis seisak ning sinna orki ma läksin, sest jäin ootama ja vaatama, mis teised teevad, aga oleksin võinud ise kohe plagama panna. Kui võitja alustas, olin ilusti tal rattas, aga mingi kohalik mees tegi sellise poogna, et lendas mulle külje pealt sisse ja seetõttu kaotasin kiiruse ja rütmi üles mäge sprindis ning sellega tekkis viie-kuuemeetrine vahe võitjaga. Suutsin küll selle kinni sõita, aga mööda minekuks enam aega polnud. Seega võib ainult endale tuhka pähe raputada."

Kokkuvõttes pälvis Laas esikoha, edestades teiseks kerkinud Lyud kahe ja Bereznyaki kuue sekundiga. "See on positiivne, et saime siit tuurivõidu ja samuti ühe etapivõidu," lisas Laas.

Laasi järgmine velotuur on juba järgmisel nädalal Eestis peetav Tour of Estonia.