Metsa koduklubi tuli väravaterohkest mängust võiduga välja

St. Pauli jäi 28. minutil penaltist kaotusseisu, kuid viigistas mängu 11 minutit hiljem. Teise poolaja kaheksandal minutil asus Metsa koduklubi vastase omaväravast 2:1 juhtima ning leidis veel 61. ja 74. minutil väravalisa, et saavutada 4:1 eduseis.

Kohtumise 78. minutil jõudis Holsten teise väravani ja pärast St. Pauli ründaja Oladapo Afolayani punast kaarti sai Holsten kolmandal lisaminutil veel kolmanda värava, kuid sellest ei piisanud ning Metsa koduklubil õnnestus kohtumine 4:3 võita.

Pärast 33 mänguvooru on St. Pauli 57 punktiga Saksamaa esiliigas neljandal kohal. Nende ees on 60 punktiga Hamburger SV, kes on pidanud ühe kohtumise vähem. Liigatabeli tipus on Darmstadt 67 punktiga, teisel kohal on Heidenheim 62 punktiga.

Hamburger SV järgmine kohtumine leiab aset laupäeva õhtul. Saksamaa esiliigas mängitakse 34 mänguvooru, liigatabeli esimesed kaks kohta pääsevad otse Saksamaa kõrgliigasse, kolmanda koha saanud klubi mängib Bundesligas 16. koha saanud meeskonnaga, et selgitada välja, kumb järgmisel hooajal kõrgliigas mängib.