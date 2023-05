Venemaal vangistuses olnud Griner viskas hooaja avamängus 18 punkti

Kümme kuud Venemaa karistuskoloonias veetnud Griner naasis väljakule ja panustas 18 punkti ning kuue lauapalliga, aga tema koduklubi Phoenix Mercury pidi WNBA hooaja avamängus Los Angeles Sparksi 94:71 paremust tunnistama.

Pärast mängu kohtus Griner USA asepresidendi Kamala Harrisega. "See oli imeline," ütles Griner. "Oli tore temaga lõpuks näost-näkku kohtuda, temaga rääkida ja teda kõige eest tänada. Ja naiskonnale meeldis see ka väga."

Thank you @VP Kamala Harris for everything you and the Administration did to bring our sister home.



And thanks for the pregame speech! pic.twitter.com/SzuFrpMnP2