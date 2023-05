WADA: Moskva antidopingu uurimise tõttu on keelu saanud üle 200 sportlase

Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) teatas, et 2019. aastal alanud uurimine Moskva antidopinguagentuuri (RUSADA) töösse on seni toonud võistluskeelu enam kui 200 sportlasele.

WADA teatas reedel, et RUSADA uurimise tagajärjel on saanud võistluskeelu 203 sportlast. Veel 73 sportlast on süüdi mõistetud ning üle 180 juhtumi on edasise uurimise all.

WADA president Witold Banka ütles, et "Operation LIMS" nime all tuntud uurimine on olnud keeruline, aga edukas protsess. "Soovin tänada rahvusvahelisi alaliite ning teisi antidopinguagentuure, kes on usinalt WADA poolt esitatud tõenditega edasi töötanud ja juhtumeid tõstatanud. WADA on ühenduses kõigi uurimisega seotud asutustega, et tagada sportlaste õiglus üle maailma," ütles antidopingu president.

Venemaa dopinguskandaal sai alguse 2015. aasta novembris, kui WADA sõltumatu komisjon ja selleaegne president Dick Pound avastasid Venemaa kergejõustiklaste dopingupettused, mis olid hästi varjatud kogu riigi tasandil.

2016. aasta mais avaldas The New York Times artikli, milles paljastati Venemaa riiklik dopinguprogramm olümpiasportlastele, kes võtsid osa 2014. aasta Sotši mängudest. Nende hulka kuulusid vähemalt 15 medalivõitjat. Tõendid saadi vilepuhujast Venemaa antidopingu laboratooriumi direktorilt Grigori Rodtšenkovilt.

WADA taastas RUSADA liikmelisuse 2018. aasta sügisel, kuid sai Moskva laborile ligipääsu alles järgmise aasta alguses. WADA algatas seejärel uurimise, sest 2263 kätte saadud proovist 578 olid positiivsed.

Loe pikemalt Venemaa dopinguskandaali kohta siit.