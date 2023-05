TÄNA OTSE | Võõrustaja Läti jahib Kasahstani vastu olulist võitu

Läti jaoks algas kodune MM-turniir kahe kaotusega, kui esmalt jäädi 0:6 alla Kanadale ning turniiri teisel päeval 1:2 Slovakkiale. Sellest kaotusest alates on aga Läti kolm järjestikust mängu võitnud: lisaajal saadi jagu alagrupis kolmandat kohta hoidvast Tšehhist ning siis alistas Läti 2:1 Norra ja 3:2 Sloveenia.

Kasahstan alustas enda turniiri karistusvisetel võiduga Norra vastu, aga kaotas siis kolm mängu järjest: esmalt Tšehhile, siis Šveitsile ja kolmandaks Kanadale. Reede õhtul pälvis Kasahstan aga turniiri teise võidu, kui sai taas karistusvisetel Slovakkiast jagu.

Kasahstan on pärast viit mängu B-alagrupis kuuendal kohal, Läti on see-eest kaheksa punktiga neljandal tabelireal, ehk pääseks selle asetusega turniiri veerandfinaalidesse. Viiendal kohal on Slovakkia viie punktiga, mistõttu on Läti jaoks võit Kasahstani üle olulise tähtsusega.

Läti alistas Kasahstani eelmisel aastal sõpruskohtumistes kahel korral, kuid viimane kohtumine MM-il lõppes 2021. aastal Kasahstani võiduga. Läti jaoks on parim tulemus MM-ilt seitsmes koht, milleni on koondis jõudnud kolmel korral, Kasahstan pole jõudnud kümnendast kohast kõrgemale.