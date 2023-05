VAATA OTSE | Šveits ja Kanada mängivad B-alagrupi liidrikoha eest

Nii Šveits kui Kanada on sel aastal MM-i alustanud nelja võiduga, aga Kanada kaotas ühe punkti, kui vajas Slovakkia vastu karistusviskeid. Šveits on 12 punktiga B-alagrupi tipus, Kanada on vaid punkti kaugusel.

Koondiste viimased kolm kohtumist on kõik MM-idel olnud: Kanada alistas Šveitsi eelmise aasta MM-i veerandfinaalis 3:0, 2019. aastal sai Kanada Šveitsi vastu veerandfinaalis lisajal 3:2 võidu, aga aasta enne seda sai Šveits poolfinaalis 3:2 Kanadast jagu. Neil kolmel aastal pälvis omavahelise kohtumise võitnud meeskond turniirilt ka hõbemedali.

Kanada on maailmameistriks tulnud lausa 27 korral, viimati tõstis koondis karika 2021. aastal. Šveitsi on MM-idelt saanud kolm hõbemedalit, viimati jõutigi finaali 2018. aastal.

Tabelitippude kohtumine on märkimisväärse tähtsusega ka kolmandal tabelireal asetseva Tšehhi jaoks, kes on turniiril seni kümme punkti kogunud. Tšehhi kohtub laupäeval Norraga ja läheks võiduga vähemalt mõneks tunniks alagruppi juhtima.