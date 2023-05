Suri legendaarne NFL-i mängija Jim Brown

Georgia osariigis sündinud Brown mängis NFL-is Cleveland Brownsi eest üheksa hooaega, mille jooksul kogus 12 312 jooksujardi ning ligi 2500 püüdmisjardi. Kokku skooris jooksja 126 touchdown'i ning võitis kolmel korral liiga kõige väärtuslikuma mängija auhinna. 1964. aastal sai temast NFL-i meister.

Mitmed väljaanded on kirjutanud Brownist kui läbi aegade parimast mängijast ning Clevelandi täht pääses karjääri lõpus ka NFL-i kuulsuste halli.

20. sajandi keskel sai Brownist üks olulisemaid kõnelejaid Ameerika rassilise võrdõiguslikkuse teemal. 1967. aastal avaldas Brown koos NBA legendide Bill Russelli ja Kareem-Abdul Jabbariga toetust poksijale Muhammad Alile, kes oli keeldunud Vietnami sõtta minemast ja sai otsuse eest viieaastase võistluskeelu. Järgmisel aastal asutas Brown Black Economic Unioni, mis keskendus mustanahalistele ettevõtjate rahastamisele.

Brown lõpetas legendaarse mängijakarjääri 30-aastaselt ja siirdus siis Hollywoodi, kus sai edukaks näitlejaks. Teda on muuseas kutsutud esimeseks mustanahaliseks action-kangelaseks.

Browni perekond teatas legendi lahkumisest öösel vastu laupäeva.

3x MVP

1964 NFL champion

9x Pro Bowler

8x first-team All-Pro

Pro Football Hall of Fame Class of 1971

NFL 100 All-Time Team



