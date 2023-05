Martin Laas võitis Türgis etapi ja kerkis liidriks

Laas edestas finišis Yacine Hamzat (Alžeeria koondis) ja Xianjing Lyud (China Glory Continental Cycling Team).

"Kõik läks täpselt nii nagu enne etappi planeerisime. Teadsime, et rajal ei ole pikki tõuse, vaid neli lühemat ligi kahekilomeetrist ronimist, seega eeldasime suurt grupifinišit," rääkis Laas võistluse järel. "Üritasime säästa nii palju energiat kui võimalik ja jooksikuid mitte väga kaugele eest ära lasta. Peale 30. kilomeetrit oli ees ainult üks rattur ja temaga suutsime vahet kontrolli all hoida. Distantsi keskel grupp elavnes ja me saime jooksiku üsna kiiresti uuesti kätte."

"15 kilomeetrit enne finišit oli viimane tõus, kus sõideti aktiivsemalt, sest üldiselt oli üsna kerge päev ja kõigil jalad värsked," jätkas Laas. "Oli palju rünnakuid, aga meeskond töötas mu jaoks väga hästi. Viimased kümme kilomeetrit sõideti väga kõrge tempoga ning viimased kolm kilomeetrit olid väga kaootilised, sest kõik tahtsid ees olla. Õnneks olime heal positsioonil. Umbes 300 meetrit enne lõpujoont alustasin sprinti, mis oli vastutuult, seega lihtne ei olnud, aga ma võitsin ja olen selle üle õnnelik. Tundsin end terve päeva hästi ja tahan tänada kõiki oma meeskonnakaaslaseid hea töö eest."

Etapivõiduga kerkis Laas enne viimast päeva velotuuri liidriks. Laupäeval sõidetakse Sakarya linna tänavatel 138 kilomeetrit.