Rannavõrkpallikoondis ei saanud Rahvuste karikal tugevale Hollandile vastu

Avamängus läksid Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson vastamisi Emi van Drieli ja Brecht Piersmaga. Esimeses geimis algusest peale tagaajaja rollis olnud eestlannad suutsid kaotuse järel kosuda ja teine geim kulges ühes taktis seisuni 16:17, mil punktiga juhtinud hollandlannad otsustasid aja maha võtta. Hingetõmme mõjus van Drielile ja Piersmale hästi, sest geimi lõpp kuulus kodumaal mänginud paarile ning kohtumine võideti tulemusega 2:0 (21:14, 21:17), kirjutab volley.ee.

Kuivonen ja Jürgenson pidasid mängu Hollandi paari vastu kaotusest hoolimata turniiri parimaks soorituseks. Kuigi algus kujunes naiste sõnul ootamiseks, suutsid nad teises geimis vastasele oma mängu rohkem peale suruda ning agressiivsed olla. "Taktikalised plaanid, mis me mängu jooksul vastu võtsime, enamjaolt töötasid. Võib-olla jäi natuke viimistlemisest puudu, punkte ei saanud kätte," võttis Kuivonen mängu kokku. Kuigi mänguga võis üldplaanis rahule jääda, tundsid Kuivonen ja Jürgenson, et servil patustati vigadega natuke liiga palju. "Mängu pärast ei põe otseselt, aga kindlasti üliõnnelikud ka ei ole. On hea, et turniir lõppes ikkagi enesekindla mänguga," lisas Jürgenson.

Eesti esipaar Heleene Hollas ja Liisa Soomets kohtusid teises matšis 2021. aastal Tokyo olümpiamängudel võistelnud Katja Stami ja Raïsa Schooniga. Hollas ja Soomets jäid kohe mängu alguses tugeva paari vastu surve alla ning teise 2:0 (21:8, 21:6) võiduga Eesti üle pääses Holland mängima Sloveeniaga turniirivõidu ja Rahvuste karika finaalturniiri koha peale.

Eesti naiste võrkpallikoondis teenis Rahvuste karika kahepäevaselt alagrupiturniirilt võidu Põhja-Iirimaa üle ning kaotused Sloveeniale ja Hollandile.