Avamängu nelja väravaga kaotanud meeskond jõudis Inglismaal ikkagi finaali

Kolmandast liigast tõusid põhihooajaga esiliigasse ehk Championshipi 46 mänguga 101 punkti kogunud Plymouth Argyle ja neist kolm punkti vähem teeninud Ipswich Town. Wednesday kogus 96 punkti ja hakkas viimast kõrgemale tasemel viivat kohta välja selgitama play-off'is koos Barsnley (86), Boltoni (81) ja Peterborough'ga (77).

Kõige nõrgema asetusega Peterborough üllatas Sheffieldi klubi 12. mail toimunud avamängus lausa 4:0 võiduga, aga Wednesday leidis neljapäeval vastuse: Michael Smithi 9. ja Lee Gregory 25. minuti väravad viisid kodumeeskonna vaheajale 2:0 eduseisus, Reece James vähendas 71. minutil koondkaotusseisu minimaalseks ning Liam Palmeri tabamus matši kaheksandal lisaminutil viis kordusmängu lisaajale.

Gregory omavärav lisaaja esimese poole lõpus viis kahe matši kokkuvõttes taas ette Peterborough, ag Callum Paterson viigistas 112. minutil kuulsa Hillsborough kodupubliku ees ning järgnenud penaltiseerias jäi 5:3 peale kodumeeskond.

"See on minu treenerikarjääri parim moment," kinnitas Wednesday juhendaja Darren Moore. "Olla selle tunnistajaks siin, Hillsborough tulede all - ma ei oleks soovinud seda näha mitte kuskil mujal. Tänane on meie jaoks eriline, aga räägin mängijatele, et meil on veel üks mäng pidada. Naudime tänast ja siis hakkame keskenduma Wembleyle."

League One'i play-off'i finaal mängitakse Wembley staadionil 29. mail, teises poolfinaalis mängisid Bolton ja Barnsley avamängu 1:1 viiki.