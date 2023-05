TÄNA OTSE | Raskes seisus Saksamaa vajab MM-il Austria vastu võitu

Pyeongchangi olümpiahõbe Saksamaa alustas MM-i kolme järjestikuse kaotusega, enne kui kirjutas eelmises voorus Taani üle võetud 6:4 võiduga tabelisse esimesed punktid.

Austria on kaotanud kõik neli mängu väravate vahega 4:17, turniiri punase laterna staatusest päästab neid see, et avaringis kaotati Prantsusmaale lisaajal ehk tabelis on Austrial üks punkt.

A-grupis jätkab enne reedeseid mänge täisedu ehk 12 punktiga USA, Rootsil on 11, Taanil kaheksa, Soomel seitse ja Saksamaa ees oleval Prantsusmaal viiendana neli punkti.