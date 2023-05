Mihkels lõpetas tunniks peatatud Belgia ühepäevasõidu esikümnes

Nelikvõidu pälvisid kodupubliku rõõmuks belglased. Esikoha sai Jordi Meeus (Bora – Hansgrohe; 4:45.45), edestades kaasmaalaseid Lionel Taminiaux'd (Alpecin – Deceuninck), Timo Kielichi (Alpecin – Deceuninck) ja Milan Mentenit (Lotto Dstny), kirjutab EJL.ee.

"Võistlus kujunes päris tüütuks, sest distantsi keskel juhtus politseimootorratturil tõsisem kukkumine ja seisime rajaääres üle tunni," rääkis Mihkels. "Seejärel võistlust lühendati, mis tähendas, et lõpus oli linnaringil grupis alles liiga palju värskeid rattureid. Kuna tundsin ennast tugevana, oleksin tahtnud veidi raskemat sõitu, et oleks saanud selektsioon tekkida. Arvan, et hea õnne korral oleks olnud kolmas koht reaalne, kuid lahtivedamine läks meil natuke nässu. Sain küll lõpus ise enam-vähem heale positsioonile, kuid seejärel üks Lotto rattur oleks ees peaaegu kukkunud ja pidin korra aeglustama. Seetõttu ei saanud ma finišis kogu oma potentsiaali välja panna, kuid jään siiski rahule," võttis eestlane võistluse kokku.

Mihkelsi järgmine võistlus on juba laupäeval Hollandis peetav ühepäevasõit Veenendaal-Veenendaal Classic (UCI 1.1).