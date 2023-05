Ukraina ei lähe taekwondo MM-ile

Ukraina taekwondo föderatsiooni asepresidendi Serhi Vassõltšenko tõttu ei osale nad põhjusel, et kaasa teevad Venemaa ja Valgevene sportlased ehk agressorriikide esindajad, nende seas ka sõjaväelased.

Ta tõi välja, et MM-i ülesandmislehel oli lahter "rahvus", kusjuures üks variant oli "rahvuseta" (not national). "See tähendab, et esialgu tehti arvestus rahvuseta ja nüüd on juba selge, et registeeritud on ka agressorriikide sportlased," sõnas ta väljaandele Tribuna.

"Mõned neist kuuluvad sõjaväelaste hulka. Me kogume selle tõenduseks fakte. Seega meie võistkond maailmameistrivõistlustele ei lähe."

Rahvusvaheline taekwondoliit ei ole etteheiteid veel kommnteerinud, aga teadaolevalt arutleb alaliit kahe Venemaa sportlase ehk Maksim Hramtsovi ja Vladislav Larini osalemistaotluse üle. Mõlemad on avalikult toetanud sõjategevust Ukrainas.

Ukraina boikoteeris eelmisel nädalal Dohas toimunud judo MM-i, kus Venemaa ja Valgevene sportlased said samuti neutraalse lipu all kaasa teha.

Taekwondo maailmameistrivõistlused algavad 29. mail ja kestavad 4. juunini. Tegemist on 1973. aastast peetava võistlusega ja Ukraina on võitnud ajaloo jooksul ühe medali. Olümpiamängude kavva kuulub taekwondo 2000. aastast.