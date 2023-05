Kukkumise järel peagruppi jälitanud Laas tuli Türgis kolmandaks

70 kilomeetrit enne finišit osales Laas ühes kukkumises. "Laskumisel keerati külili ja mul ei olnud seal midagi teha," nentis eestlane. "Kukkumisega läks mul king puru ja puus sai päris palju haiget. Ühesõnaga mul läks seal natuke aega enne, kui ma uuesti liikuma sain hakata. Pärast ei lubanud kohtunikud tiimi autol mind aga enam grupi lõppu tagasi tuua. Ma ei tea, mille pärast, aga sellega ma hävisin päris palju."

"Viimased 30 kilomeetrit olin grupile väga lähedal, aga otseselt neid kätte ei saanud," jätkas Laas. "Lõpuks õnnestus mul neli kilomeetrit enne finišit see väike grupp, mis veel ees alles oli, kätte saada ja sealt tegin selle tulemuse, mis veel teha oli. Olin terve päeva üksi pingutanud, kuigi see päev oleks võinud olla palju lihtsam, kui kohtunikud oleksid lubanud mind peale kukkumist tiimi autol gruppi lõppu järele tuua. Kahjuks see seda ei olnud."

Etapivõidu teenis Saeid Safarzadeh (Arvich Bike Center; 2:57.47), edestades Xianjing Lyud (China Glory Continental Cycling Team; +0.03) ja Laasi (+0.03). "Kahetised tunded on," lisas Laas. "Arvestades, kust ma selle kolmanda koha välja võlusin, siis on positiivne, aga kokkuvõttes tundsin, et siin on selline tase, mis võimaldab mul ka raskematel päevadel võidu peale sõita. Selles mõttes on kahju. Tundub aga, et tunne on okei. Paistab, kui palju see kukkumine homset mõjutab."

Velotuuri üldarvestuses jätkab Laas viiendal positsioonil, jäädes liidrist Aleksandr Bereznyakist (Sakarya BB Pro Team) kuue sekundi kaugusele. Reedel on mitmepäevasõidul kavas 136 kilomeetrit.