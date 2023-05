Euroliiga väärtuslikeimaks mängijaks valiti Aleksandar Vezenkov

Küprosel sündinud 27-aastane Vezenkov on Olympiakose edule panustanud kogu hooaja vältel, mil viskas keskmiselt 17,2 punkti ja haaras 6,8 lauapalli. Vezenkov oli Euroliiga parim korvikütt ja lauapallides oli ta liigas teisel kohal. Ühtlasi on ta ainult teine liiga kõige väärtuslikum mängija, kes oli põhihooaja skoorikuningas. Varasemalt on samaväärse hooaja teinud vaid Nando De Colo.

Olympiakose ajalukku kuulub vaid kaks kõige väärtuslikuma mängija tiitlit: Miloš Teodosic sai tunnustuse 2010. aastal ning Vassilis Spanoulis 2013. aastal.

Olympiakos lõpetas põhihooaja tabeliliidrina ning kaotas hooaja peale kümme mängu. Põhihooajajärgses play-off'is alistasid nad Fenerbahce kolm-kaks ning kohtuvad reedel Kaunases algaval Final Four turniiril Monacoga. Teises paaris kohtuvad Madridi Real ja Barcelona.

A well deserved award that received surrounded by his family



That's how Sasha Vezenkov found out he's the season MVP⭐️#F4GLORY pic.twitter.com/Y7BF66tHNa