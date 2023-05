EM-finaalturniiri on väisanud ligi 4500 pealtvaatajat

Turniiri avapäevale elas kolmes Eesti linnas kaasa 2210 pealtvaatajat, alagrupifaasi teine mängupäev tõi noortele talentidele staadionitele kaasa elama 2196 inimest. Kahe senise mängupäeva publikunumbrite summa on 4406.

Turniiri direktori Juss Tammingu sõnul on rõõm näha, et finaalturniiri kohtumised on jalgpallipere seas jätkuvalt populaarsed. "Oleme väga tänulikud igaühele, kes mängudel tulevikulootustele kaasa elamas käivad: võistkonnad hindavad tribüünidel valitsevat meeleolu kõrgelt. Heameelt valmistab ka see, et näiteks Prantsusmaa ja Poola mäng tõi Võru staadionile 532 pealtvaatajat, kellest moodustasid märkimisväärse osa kohalikud koolid, jalgpalliklubi Helios ja festivalil osalenud tüdrukud," rääkis Tamming.

Kõigil finaalturniiri mängudel on pealtvaatajatele eriline kingitus: enne avavilet löövad mõlema võistkonna algkoosseisu kuuluvad mängijad publiku sekka 22 eksklusiivset palli, millel on Eestis toimuva U-17 EM-finaalturniiri logo.

Võõrustaja Eesti pidi kolmapäeval valitseva Euroopa meistri Saksamaa 5:0 paremust tunnistama. Eesti neidude koondis alustas kodust turniiri 0:4 kaotusega Šveitsile. Turniir jätkub laupäeval, kui A. Le Coq Arenal kohtub Eesti turniiri võimsalt alustanud Hispaaniaga. Mängule saab kaasa elada ka ERR-i spordiportaalis.

Poolfinaalidega tehakse algust 23. mail. Finaalmäng toimub 26. mail.