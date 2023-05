Kevin Saar tuli Ameerikas taas esikümnesse

Laupäeval toimunud Pro klassi etapi kvalifikatsioonis sõitis Saar välja kümnenda aja. Avasõidus tegi ta korraliku stardi ja pääses kaheksandale kohale. Kahjuks tuli seejärel Saare tsiklil sadul lahti ja enamuse sõidust pidi ta ilma selleta sõitma. Vaatamata sellele suutis eestlane sõidu kõrgel üheksandal kohal lõpetada. Esikoha teenis avasõidus Joel Hetrick, teine oli Chad Wienen ja kolmas Bryce Ford.

Teises sõidus Saare start nii hästi ei õnnetunud ja ta oli alguses 12. kohal. Avaringiga suutis eestlane kümnendale kohale tõusta ja kogu järelejäänud sõiduaja püsiski ta sellel positsioonil. Sarja liidrile Hetrickile ei suutnud keegi ka sel korral vastu hakata. Teisena tuli finishisse taas Wienen ja kolmandana Brandon Hoag.

Etapi kokkuvõttes tuli Saar kümnendale kohale. Viie etapi järel on ta 87 punktiga samuti kümnes. Etapivõidu teeninud Hetrick on 214 punktiga sarja liider. Teisel kohal on 181 punktiga Ford ja kolmandal kohal 169 punktiga Jeffrey Rastrelli.

Päev hiljem toimunud Pro-AM klassis tegi Saar aga puhta töö. Kahel etapil teise kohaga leppima pidanud eestlane võitis mõlemad võistlussõidud ning teenis oma esimese etapivõidu. Klassi arvestuses on ta nüüd 69 punktiga neljandal kohal. Teistest ühe etapi vähem kaasa teinud Saar kaotab liidrile nüüd vaid 18 punktiga.