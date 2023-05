VAATA OTSE | Šveits üritab Slovakkia vastu alagrupi tippu tõusta

ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 20.15, mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Villem-Henrik Koitmaa. Telerist saab mängule kaasa elada ETV+ vahendusel, kus saab valida eesti- ja venekeelse kommentaari vahel. Teleülekanne algab kell 20.30.

Šveits on turniiri alustanud kolme võiduga ja on sel MM-il ainus meeskond, kes ei ole ühtegi litrit enda väravasse lasknud. Eelmisel nädalal alistasid šveitslased Sloveenia kindlalt 7:0, siis said nad Norrast 3:0 jagu ning teisipäeval alistasid Kasahstani 5:0.

Slovakkia alustas turniiri 2:3 kaotusega Tšehhi vastu, siis alistasid nad võõrustaja Läti 2:1, aga jäid esmaspäeval Kanadale karistusvisete järel alla.

B-alagrupis on Kanada võitnud kõik enda neli kohtumist, aga karistusvisetel võit Slovakkia vastu andis neile kaks punkti. 11 punkti on piisav alagrupi esikohaks, kuid üheksa punktiga Šveitsil on neljapäeval normaalaja võiduga võimalik alagrupis esikohale tõusta.

Samas on kohtumine oluline ka Slovakkia jaoks, kes on esimese kolme mänguga kogunud neli punkti ja asub grupitabelis viiendal real. Neljandal kohal asetseva Lätiga on vahe vaid üks punkt ning alagrupist pääseb play-off'i vaid neli meeskonda.