Liverpool laseb hooaja järel neljal mängijal klubist lahkuda

Klubi teatas kolmapäeva õhtul, et Roberto Firmino, James Milneri, Naby Keita ja Alex Oxlade-Chamberlaini lepinguid ei pikendata pärast seda hooaega ning neli klubile olulist mängijat lahkuvad hooaja lõppedes.

37-aastane Milner on Liverpooli esindanud 228 mängus, kokku on endine Manchester City ja Aston Villa mängija Premier League'is väljakule astunud 617 mängus, millega asetseb Inglismaa kõrgliiga ajaloos enim mänge mänginud mängijate seas kolmandal kohal.

2015. aastal Milneriga koos klubiga liitunud Roberto Firmino oli enda tipphetkedel üks Premier League'i dünaamilisemaid ründajaid ning on klubi eest 254 mängus löönud 80 väravat. Firmino oli üks osa suurepärasest ründajate kolmikust, kuhu kuulus veel Mohamed Salah ja Sadio Mane. Paraku pole brasiillane märtsist alates vigastuse tõttu mänginud.

Oxlade-Chamberlain ning Keita on panustanud tagasihoidlikumalt, aga endine Arsenali mängija Oxlade-Chamberlain on esindanud klubi 103 kohtumises ja varem Saksamaal mänginud Keita on Liverpooli särki kandnud 84 kohtumises.

Kõik neli mängijat olid klubis 2019. aastal, kui Liverpool võitis Meistrite liiga. Samuti võitsid nad klubiga 2019-2020 hooajal Inglismaa jalgpalli kõrgliiga meistritiitli.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on juba öelnud, et klubi plaanib sel aastal üleminekuperioodil agressiivne olla. Kaks mänguvooru enne hooaja lõppu on Liverpool 65 punktiga viiendal tabelireal. Nende ees on Manchester United ja Newcastle, kes on ühe vähema mänguga 66 punkti teeninud.

Liverpool tunnustab mängijaid laupäeval, kui mängivad hooaja viimases kodumängus Aston Villaga. Liverpooli hooaeg lõppeb 28. mail, kui lähevad võõrsil vastamisi Southamptoniga.