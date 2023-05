Ukraina olümpiapoksijad osalesid Harkivi metroos toimunud turniiril

Sadade pealtvaatajate seas olid Ukraina koondislasi toetamas ka paljud kohalikud sõjaväelased, turniir pühendati Venemaa invasiooni rindejoonel olnud Harkivi kangelastele.

Harkivi võistlusele juhtis sotsiaalmeedias tähelepanu Hollandi poksiametnik Boris van der Vorst, kes kaotas mullu rahvusvahelise poksiliidu IBA presidendivalimistel Umar Kremljovile ning on pärast seda tihedalt olnud seotud uue poksiorganisatsiooniga World Boxing.

Allow me to draw your attention to an exceptional boxing event that took place last weekend in Kharkiv - a wonderful city in Ukraine that has been under siege for many months and still suffers from regular missile attacks. 1/3 pic.twitter.com/HKB3I2u6Eq