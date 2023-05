VAATA OTSE | Läti vajab MM-il Norra vastu võitu

Eelmises mängus Sloveenia 1:0 alistanud Norra on praegu B-alagrupis nelja punktiga viies, esmaspäeva õhtul lisaajal Tšehhist 4:3 jagu saanud Läti on kahe punktiga kuues. Mõlemad vajavad võitu, et püüda alagrupist edasipääsu veerandfinaali.

Mullu olid Läti ja Norra omavahel kolmel korral vastamisi. MM-il jäi Läti peale 3:2, novembris alistati Norra 6:3 ja detsembris sai Läti lisaajal 4:3 võidu. Viimati sai Norra Lätist jagu 2021. aasta augustis peetud sõprusmängus, mille norralased võitsid 4:1. Sama aasta MM-il võttis Norra karistusvisete järel 4:3 võidu.