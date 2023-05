Peatreener Orefice annab kontrollmängus kõigile võimaluse end näidata

Nii Läti kui Eesti naiskond valmistuvad Euroopa Hõbeliiga alagrupimängudeks, kus kuuluvad mõlemad ka samasse alagruppi.

Eesti naiskonna peatreener Alessandro Orefice tahab kontrollmängudes võimaluse anda kõigile mängijatele. "Me pole veel lätlastega kokku leppinud, mitu geimi me mängime, see selgub üsna viimasel hetkel ja sõltub sellest, millises konditsioonis mõlema naiskonna mängijad on. Kindlasti tahan ma võimaluse anda kõikidele, kes laagris on, sest nad on kolm nädalat tööd teinud ja igaüks on selle ära teeninud," sõnas Orefice.

Pärast kontrollkohtumisi teeb peatreener mängijate arvus ka korrektuure ja Hõbeliigaks jääb alles 15-16 mängijat. "Nagu ikka, on osadel väikesed vigastusemured ja suure grupiga on sel viisil olnud lihtsam treenida, on vangerdamisruumi. Aga Hõbeliiga mängudele läheme vastu väiksema seltskonnaga, usun, et laager ja kontrollkohtumised annavad otsuste tegemiseks ammendavalt infot," ütles Orefice.

"Trennides oleme püüdnud eelmise aasta asju meelde tuletada ja kinnistada. Eks uutel tulijatel on keerulisem, ent kõik saavad hakkama ja tahtmine on suur. Sel nädalal on igas trennis mingi kindel teema või element, millega töötame ning pärast trenni vaatame selle ka videost üle, et saaks vead selgemini detaile välja tuua ja analüüsida. Paneme hetkel suurt pilti kokku ja loodan, et mängud Lätiga annavad vajaliku lihvi enne Euroopa liigat," lisas peatreener.

Esimene Hõbeliiga mäng peetakse Läti vastu Tartus 27. mail kell 17.

Eesti naiskonna koosseis kontrollmängudeks Lätiga:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Häli Vahula, Melissa Varlõgina

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Carmel Vares, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Kristiine Miilen, Silvia Pertens, Nora Lember, Karlotta Kattai, Sonja Siimson, Salme Adeele Hollas

Temporündajad: Kätriin Põld, Liisbet Pill, Liis Kullerkann, Eliise Hollas

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm, Merilin Paalo