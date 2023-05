Väljakule visatud pürotehnika tõttu edasilükkunud mängus võidutses Ajax

Esmaspäeval mängiti kuus minutit, kuni mängijad väljakult kutsuti. Pärast lühikest pausi mängiti veel kolm minutit, aga järjekordselt pürotehnika väljakule sattumise tõttu otsustasid kohtunikud mängu peatada.

Groningeni fännide pahameele taga on klubi esitused Hollandi kõrgliigas, kus klubi on kaks mänguvooru enne hooaja lõppu eelviimasel kohal ja ei saa enam liigast väljalangemise eest pääseda.

The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team's relegation.pic.twitter.com/7kcDlyMdUR