Rait Ärm pälvis kõrgetasemelisel velotuuril 13. koha

Esikoha teenis hollandlane Olav Kooij (4:31.38), jättes selja taha sakslase Max Walscheidi ja prantslase Paul Penhoet'. Ärm sai nii kõrgetasemeliselt võistluselt kirja karjääri parima tulemuse.

"Mul olid finišiks antud vabad käed, et enda peale sõita," sõnas eestlane pärast sõitu. "Mõned kilomeetrid enne lõppu aitasid tiimikaaslased mind grupi ees heal posistsioonil hoida, aga viimased kilomeetrid pidin üksinda hakkama saama. Jäin enda sooritusega väga rahule, kuigi kahju on sellest, et sellistes sprindifinišites mängib õnnefaktor samuti suurt rolli."

"Alustasin oma sprinti ratturi taga, kes lõpuks tuli kolmandale kohale, aga täpselt sel hetkel vajuti mulle mõlemalt poolt peale ja pidin hetkeks jala sirgu laskma. Sellega kaotasin palju väärtuslikku kiirust ja pidin leppima 13. kohaga. Sellegi poolest jäin päevaga rahule, sest see on minu seni parim tulemus Pro kategooria võistluselt," ütles Ärm.

Norman Vahtra lõpetas etapi 35. positsioonil ning põlvevigastusega kimpus olev Karl Patrick Lauk tulemust kirja ei saanud.

Kolmapäeval on velotuuril kavas 169,9-kilomeetrine etapp marsruudil Compiegne – Laon.