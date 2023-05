Aafrika karikasarja etapil kukkunud Sikk lõpetas võistluse 24. kohal

Hellwig võidutses olümpiadistantsil peetud võistlusel tulemusega 1:49.17, edestades kreeklast Panagiotis Bitadost viie ja Barbadose triatleeti Matthew Wrighti 38 sekundiga. Eestlastest sai Johannes Sikk 24. (+3.51), Rinel Pius 36. (+6.41) ja Armin Angerjärv 38. koha (+9.35).

"Võistlusest saab väga palju positiivset kaasa võtta," ütles Sikk pärast võistlust. "Ujumises suutsin kogu aeg pingutada ja kaotus esimestele oli pigem väike. Rattale läksin teises grupis ja tegime kümnekesi kõvasti tööd. Viimasel ringil saime liidrid kätte. Kahjuks aga läks umbes kilomeeter enne rattadistantsi lõppu peale ringteelt väljumist kitsaks ja sõitsin konkurendile tagarattasse ning kukkusin. Peale kukkumist läks aega toibumiseks, aga sain ikkagi lõpuni sõita. Õnneks suutsin joosta, aga kokkuvõttes tegin keskmise soorituse"

Pius lisas, et jäi oma võistlusega rahule, sest see oli tema parim välisvõistluste tulemus. "Ujumises oli kõige parem liikumine ja tulin esimese pundiga veest välja," kirjeldas Pius. "Rattas jääb veel jõust puudu, et esimeses grupis ära püsida, aga kaheksa ringi sai koos teise ja kolmanda grupiga sõidetud. Jooksuga jäin rahule, sest see oli ajaliselt kiirem kui varasemalt olen olümpiadistantsis jooksnud, aga võrreldes esiotsaga on seal veel palju vaja tööd teha."

Angerjärv tõdes , et tema võistlus ei läinud päris nii nagu oleks soovinud. "Esimesel ujumisringil tundsin ennast päris hästi, aga see veest välja jooksmine tõmbas rütmi natuke sassi. Teine ujumisring läks raskeks ning ei suutnud enam grupist kinni hoida ja vahe hakkas vaikselt kasvama," ütles Angerjärv. "Rattas oli tunne hea, suutsin teha tööd ja pingutada. Jooks läks jällegi täiesti metsa. Kohe algusest peale olid kõhuprobleemid ning viimasel kahel ringil hakkas lisaks sellele jooksujalats kõvasti hõõruma."

Naiste seas olid parimad hollandlanna Barbara De Koning (2:04.54), austerlanna Sara Vilic (+0.26) ja ungarlanna Marta Kropko (+3. 31).