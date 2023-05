Tänak: tundsin juba Horvaatias, et oleme teistest aasta võrra maas

Eestlase sõnul pakkus ralli neile palju väljakutseid ja kuigi sõideti stabiilselt, siis loodetud esitusest jäi ikkagi vajaka. Nüüd on pall tema sõnul inseneride käes. "Nädala pärast toimuvad testid, seega sel nädalal tuleb leida lahendused," sõnas ta väljaandele Rallit.fi.

"Asi pole selles, et mul poleks autos hea tunnetus. Rohkem on asi auto suutlikkuses. On mõned asjad, mis kokkuvõttes mõjutavad meid üsna palju," selgitas ta.

"Peame üritama järgmist sammu astuda. Ja kindlasti astumegi, selles pole küsimust. Aga juba teine küsimus on, kas astume piisavalt kaugele. Konkurents on väga kõrgetasemeline."

Tänak on sel aastal võitnud Rootsi ralli, lisaks oli ta eelmisel etapil Horvaatias teine. Tunnetus ei käi aga kõrgete kohtadega ühte jalga. "Tundsin juba Horvaatia rallil, et oleme teistest tiimidest aasta võrra maas," lausus eestlane.

"Sel tasemel pidanuks olema juba eelmisel aastal. Tundub nagu jäänuks aasta vahele, nii et lühikese ajaga tuleb palju teha."

Portugalis veenva võidu saanud tiitlikaitsjal Kalle Rovanperäl on viie etapiga 17 silma enam. Ülejäänud kaotavad Tänakule enam kui kümne punktiga. Kas eestlane näeb tiitlivõimalust?

"Kui me jõuame mingi lahenduseni ja saame auto tasemele, kus suudame olla Hyundai ja Toyotaga konkurentsis, siis loomulikult on meil šanss," vastas ta.

Autoralli MM-sarja järgmine etapp peetakse 1.-4. juunil Sardiinias, kus Tänak mullu võitis.