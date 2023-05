Heas hoos Liverpool pürgib Meistrite liigasse

Curtis Jonesi 33. ja 36. minuti väravad panid Liverpooli võidule aluse ning 71. minutil vormistas lõppseisu Trent Alexander-Arnold. Kõigile kolmele tabamusele andis resultatiivse söödu Mohamed Salah.

Seitsmenda võidu järjest saanud Liverpool pole kaotanud lootust järgmiseks hooajaks Meistrite liiga koht välja võidelda. Selleks tuleb neil saada mööda Newcastle Unitedist või Manchester Unitedist - mõlemal on 35 mänguga kogutud 66 punkti.

Liverpoolil on koos üks punkt vähem, lisaks on neil pidada vaid kaks kohtumist konkurentide kolme vastu. Teoreetiliselt võib heitlusesse sekkuda veel ka Brighton, kes on küll vaid 58 silma peal, aga neil on pidada tervelt neli kohtumist.

Leicester City situatsioon on tunduvalt kurvem, sest 2016. aasta Inglismaa meister asub 30 punktiga 19. kohal ehk väljalangemistsoonis. Kaks vooru enne hooaja lõppu lahutab neid päästvast 17. positsioonist kaks punkti.

Tabelitipp: 1. Manchester City 85 punkti (35 mängust), 2. Arsenal 81 (36), 3. Newcastle 66 (35), 4. Manchester United 66 (35), 5. Liverpool 65 (36), 6. Brighton 58 (34), 7. Tottenham 57 (36), 8. Aston Villa 57 (36).