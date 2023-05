Teatejooksus võitsid Eesti meistritiitli Võru mehed ja Põlva naised

Eesti meistrid orienteerumise teatejooksudes selgusid Võru vallas Kärgula lähistel, kus stardijoonele rivistusid 29 kolmeliikmelist meeskonda ja 18 naiskonda. Meestest võitis meistritiitli OK Võru ja naistest OK Põlva Kobras.

Nii meeste kui naiste seas läksid tiitlikaitsjatena rajale orienteerumisklubi Võru esindused. Naisteklassis võis eeldada, et võrukeste suurimaks konkurendiks saab neljal varasemal aastal hõbedal olnud JOKA naiskond, kellel ankruvahetuses Eesti koondise esinumber Evely Kaasiku ja teises vahetuses esmakordselt nii vastutusrikkas rollis alles 14-aastane Anett Liisa Parts. Pärast avavahetuse kindlat võitu JOKA Sigrid Ruuli poolt ja Anett Liisa Partsi südikat teist vahetust, kust ta tuli kolmandana, vaid kaheminutilise kaotusega liidriks tõusnud Põlva Kobrase naiskonnale, tundus, et Evely Kaasikule on võit vaid vormistamise küsimus.

Kuid läks teisiti – Põlva Kobrase ankrunaisena tegi suurepärase soorituse eelmisel päeval lühirajal suure vea teinud Annika Rihma, kes ei lasknud ühtegi konkurenti lähemale, vaid kasvatas võidukaks finišiks edu lähima jälitaja ees enam kui seitsmele minutile. Kobrase naiskonnas jooksid esimesi vahetusi Kristel Sibul ja Liis Johanson. Evely Kaasiku oli juba stardist liimist lahti ega saanud seekord oma tööd kaardiga kuidagi sujuma, mistõttu tegi lisaks väiksematele ebakindlustele ka ühe suurema vea ja nii pidi JOKA naiskond viiendat aastat järjest leppima hõbedaga. Pronksmedalid jäid tiitlikaitsjatest võrukeste päralt, naiskonnas jooksid Kerstin Uiboupin, Eleri Hirv ja Laura Joonas.

Meeste võistlus kulges igati soodsalt tiitlikaitsjast OK Võru jaoks – avavahetusest tuli tihedas liidrite grupis viiendana Jaagup Truusalu, teises vahetuses tegi jälitajatega selge vahe sisse juunioride koondise esinumber Jürgen Joonas ning kolmandas vahetuses ei olnud Lauri Sillal probleemi kuueminutilise edu hoidmisega. Ankrumehele oli seekordne tiitel kümnes Eesti meistritiitel teateorienteerumises järjest ja kokku lausa üheteistkümnes.

Märksa dramaatilisem oli võistlus kahvatumatele medalitele, millele pretendeerisid eelkõige mullused hõbeda- ja pronksivõitjad – OK Ilves ja OK Peko. Ankruetapile läks teisena OK Peko ankrumees Kristo Heinmann ja poolteist minutit hiljem tuhises metsa teda jälitama OK Ilves ankrumees, eelmisel päeval Eesti lühirajameistriks kroonitud Kenny Kivikas. Kivikas püüdis konkurendi üsna pea kinni, tegi siis vea ja oli sunnitud uuesti vahe kinni jooksma, kuid lõpuks edestas Heinmanni finišis kahe minutiga. Paraku selgus võistleja kiibist tulemuse mahalugemisel, et Ilvese ankrumehel oli ühest kontrollpunktist selle läbimist kinnitav elektrooniline märge puudu ja see tähendas, et võistkonna tulemus tühistati. Hõbeda teenis seega OK Peko (Sergei Rjabõškin, Reigo Teervalt, Kristo Heinmann) ja pronksi Rakvere OK (Priit Randmann, Tõnis Laugesaar, Ossi Priks).