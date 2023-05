Räim lõpetas Taanis ühepäevasõidul esikümnes

Taanlased pälvisid kodusel võidusõidul taas nelikvõidu. Esimese koha teenis Carl-Frederik Bevort (4:17.48), kellele järgnesid Nicklas Amdi Pedersen (+0.01), Alexander Salby (Taani koondis; +0.02) ja Joshua Gudnitz (+0.02).

"Kuna tuult polnud ja sõit oli päris pikk ning eilne võistlus oli ka jalas, otsustasin alguses madalat profiili hoida," kirjutas Räim sotsiaalmeedias. "Umbes 40. kilomeetril said kaks meest eest ja grupp hakkas korralikult loksuma. Ühtäkki oli vahe kümme minutit."

"Lõpuringidele jõudes vähenes vahe aga uuesti kiiresti. Kui alguses tundus, et jalg on eilsest hapu, siis tegelikkuses läks tunne gaasi pannes ainult paremaks. Viimased 20 kilomeetrit sõideti linnaringidel, kus oli ka üks tõusunukk sees. See otseselt määravaks ei saanud, aga viimasel ringil tuli seal kindlasti ees olla," sõnas Räim.

"Alustasin tõusu ca 30. positsioonilt, aga jalas oli pura ning tõusu lõpus olin juba neljas. Seejärel hakkas keerulisem osa ja üritasin endale nii hea positsiooni välja võidelda kui võimalik," jätkas rattur. "Viimasesse kurvi oleks võinud minna neli kohta eespool, siis oleks võinud täitsa esikolmikusse jõuda, finišijalga oli küll. Seitsmes koht andis veidi kinnitust, et eilne aktiivne sõit ei olnud juhuslik, kuigi tulemust ei tulnud."

Teise eestlasena võistlustules olnud Gert Kivistik sai 45. koha.