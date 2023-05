Vegas Golden Knights pääses läänekonverentsi finaali

Vegas asus võõrsil mängu juhtima juba 24. sekundil, kui litter Edmontoni värava ees Reilly Smithi kepini jõudis. Kodumeeskond viigistas Connor McDavidi väravast juba 31 sekundit hiljem ja vähem kui kaks minutit hiljem läksid nad Warren Foegele väravast 2:1 juhtima.

2017. aastal loodud Golden Knightsi eest sai teisel kolmandikul suurepärase hoo sisse Kanada mängumees Jonathan Marchessault, kes viskas 14 minutiga kübaratriki, et Vegas 4:2 juhtima viia.

"Me kindlasti naudime tänast, aga töö on alles pooleli," ütles kolme värava autor Marchessault pärast mängu. "Iga õhtu proovime õigesti mängida ja vahel saame selle eest ka autasu. Ühel õhtul on üks mängija, teisel õhtul on teine. Ja see on meie mõtteviis terve aasta: järgmine mees sisse ja läheb edasi."

William Karlsson viskas mängu viimasel minutil tühja võrku Vegase viienda punkti ja Golden Knights realiseeris 5:2 võiduga edasipääsu läänekonverentsi finaali.

Vegas ootab enda vastast Dallas Starsi ja Seattle Krakeni seeriast, milles peetakse otsustav seitsmes kohtumine Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva kell 03.00. Idakonverentsi finaalis kohtuvad Carolina Hurricanes ja põhihooaja kaheksandana lõpetanud Florida Panthers.