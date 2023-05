Arteta vabandas Arsenali kaotuse eest: see oli vastuvõetamatu

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kaotas Arsenal pühapäeval Brightonile, mistõttu kindlustas Manchester City võiduga Evertoni üle sisuliselt kolmanda järjestikuse meistritiitli. Arsenali peatreener Mikel Arteta vabandas meeskonna eest ning ütles, et teisel poolajal lagunemine oli vastuvõetamatu.

Viimasel kahel hooajal Inglismaa meistriks kroonitud City on koduliigas nüüd võitnud 11 järjestikust mängu ja võidab ülimalt suure tõenäosusega tiitli ka sel kevadel, sest nende lähim jälitaja Arsenal jäi pühapäeval koduväljakul 0:3 alla Brightonile. Londoni klubi loovutas kõik väravad teisel poolajal.

Arsenali peatreener Mikel Arteta vabandas pärast pühapäevast mängu toetajate ees ja ütles, et mängupilt oli vastuvõetamatu.

"Nädal tagasi seisin siin uhkelt ja nüüd [pühapäeval] pean teise poolaja esituse eest vabandama. See oli vastuvõetamatu," ütles Arteta Brightoni mängu järel. "Matemaatiliselt on tiitel veel võimalik, aga hetkel on sellest võimatu mõelda. Peame tulemust ja teist poolaega seedima ning teisiti reageerima."

Aprilli alguses oli Arsenal veel City ees kaheksa punktiga tabeliliider, kuid sellest ajast on klubi võitnud seitsmest kohtumisest vaid kaks. Pühapäeval selgus Manchester City tulemus vahetult enne Arsenali mängu.

"[City võitu] ei saa kasutada õigustuseks sellele, mis teisel poolajal juhtus. Tunnen hetkel frustratsiooni, et andsime mängu ära. Võitlesime väga raskelt, et selles positsioonis olla ja see oli kriitiline hetk lootuse püsimiseks ja unistuse poole võitlemiseks," ütles Arteta.

"Ma vihkan teiste inimeste altvedamist, kui nad minult midagi ootavad. See on minu suurim kahetsus ja selle eest peame vabandama," sõnas peatreener, lisades.