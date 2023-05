VAATA OTSE | Võõrustaja Soome heitleb MM-il igipõlise rivaali Rootsiga

Rootsi jäähokikoondis on Tamperes peetaval alagrupiturniiril alustanud kahe võiduga, alistades turniiri avapäeval Saksamaa 1:0 ning pühapäeval Austria 5:0. Rootsi on selle aasta turniiril ainus meeskond, kes ei ole esimeses kahes mängus enda väravasse ühtegi litrit lasknud. Alagrupis on nad kogunud kuus punkti ja on USA järel teisel kohal.

Soome koondis kaotas turniiri avamängu USA-le 1:4, kuid põrkas päev hiljem kaotusest uuesti jalule ja alistasid Saksamaa 4:3, et alagrupis kolme punktiga viiendale kohale tõusta. Soomlased on Prantsusmaaga sama palju punkte kogunud, kuid prantslastel on eelis väravate vahega.

Põhjamaises rivaliteedis on ajalooliselt sagedamini peale jäänud Rootsi koondis, ainuüksi sel aastal on koondised kohtunud neljal korral ning rootslastel on ette näidata kolm võitu. Kodupubliku ees mängiv Soome tuleb kindlasti jääle eesmärgiga rivaal alagrupi teiselt kohalt kukutada ning ise enda kohta parandada.