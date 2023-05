Neuville sai kaardilugejaga Portugali rallil trahvi

Neuville ja Wydaeghe olid Portugalis viimase päevani pjedestaalikonkurentsis, kuid tehnilised probleemid ei lubanud neil pühapäeval võistluskiirust näidata ja tuli leppida viienda kohaga.

Pärast 17. katset unustas kaardilugeja kohtunikele võistluspaari ajakaardi tagastada ja kuigi reeglite kohaselt võinuks kohtunikud belglaste tulemuse tühistada, otsustati neid hoopis 10 000 euro suuruse rahatrahviga karistada.

Ralliportaal DirtFish kirjutab, et Wydaeghe tegi parajasti auto armatuurlauast pilti, et see inseneridele saata. Kuivõrd koroonaviiruse ajal muudeti ajakaartide tagastamise korda ning Wydaeghe mäletas sündmuste käiku selgelt, otsustati neid kergemalt karistada.

1000-eurone rahatrahv määrati ka ralli teisena lõpetanud Dani Sordole (Hyundai), kes ilmus poodiumitseremooniale kohustusliku Pirelli nokamütsi asemel isikliku Red Bulli mütsiga. 2021. aastal sai sama rikkumise eest trahvi Ott Tänak, kes lõpetas Portugali ralli neljandana.