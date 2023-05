Lõiv lõpetas olümpiakrossi MK-sarja avaetapi kolmandas kümnes

Seitsmeringilisel võistlusel juhtis poolel distantsil inglanna Evie Richars, kes pidi loovutama oma liidripositsiooni purunenud rehvi tõttu. Edasi jätkasid esiotsas Pieterse ja valitsev maailmameister Pauline Ferrand Prevot. Esmalt ründas Pieterse, kuid Ferrand Prevot püüdis ta kinni ja läks seejärel oma teed. Viimasele ringile asus ta noore hollandlanna ees kuuesekundilise eduga.

Pieterse leidis endas aga veel jõudu, püüdis maailmameistri kinni ja ründas uuesti. Finišis pälvis ta karjääri esimese olümpiakrossi MK-etapivõidu ajaga 1:23.01. Prevot kaotas talle viie sekundiga ning valitsev Euroopa meister Loana Lecomte 11 sekundiga.

Eesti parim naisrattur Lõiv kaotas võitjale nelja minuti ja 48 sekundiga. "Hooaja esimene MK-etapp on alati olnud kuidagi keeruline ja ettearvamatu minu jaoks," ütles Lõiv. "Ei hakka salgama, et ootused olid tulemuse osas kõrgemad, sest ettevalmistus on kulgenud kenasti. Samuti läks sõit iseenesest kenasti, kui jätta kõrvale üks kukkumine, aga eliitnaiste tase on hetkel lihtsalt väga kõva ja ülitihe."

Mari-Liis Mõttus sai 80. ja Merili Sirvel 86. koha. Mõlemad eestlannad kaotasid võitjale kahe ringiga.

Eliitmeeste seas võidutses valitsev Euroopa meister ja olümpiavõitja Thomas Pidcock ajaga 1:22.46. Ta edestas prantslast Joshua Dubaud viie ja šveitslast Nino Schurterit 23 sekundiga. Kirill Tarassov sai sõita kaheksast ringist neli, lõpetades võistluse 109. positsioonil.

Järgmine maailma karika sarja etapp peetakse 8.-11. juunil Šveitsis Lenzerheides.