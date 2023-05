Asmer: valitsus oleks pidanud Rally Estonia korraldajatele garantii andma

"Ma ei ole volitatud rääkima Rally Estonia korraldajate eest, aga nii palju kui minul on infot, siis kindlasti ei jäänud nende taha. Siin oleks pidama olema valitsuse garantiid, et see neli aastat oleks finantseeritud, aga seda garantiid ei saadud. Selleks on teatud põhjused, aga sellest on kahju," ütles Asmer.

Eelmise aasta lõpus kinnitas rahvusvaheline autoliit FIA 2023. aasta autoralli maailmameistrivõistluste kalendri, kuhu kuulus neljandat aastat järjest ka Rally Estonia. Toona ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava, et autoralli MM-sari WRC sooviks Eestisse naasta.

"WRC promootor soovib Eestiga koostööd jätkata ka tulevikus ja on Rally Estoniale teinud pakkumise kuni aastani 2026. Tänu ülemaailmsele olukorrale on seis keeruline, kuid kui kõik õnnestub, siis soovime 2023 kevadel järgmise kolme aasta lepingu allkirjastada," ütles Aava.

MM-sari teatas aga selle aasta veebruaris, et 2024. aasta võistluskalendrisse lisandub etapp Lätis ning 2023. aasta Eesti etapp jääb mõneks ajaks MM-kalendris viimaseks.

Asmer ütles, et järgmisel aastal saavad Eesti rallisõbrad tõenäoliselt nautida kodust Euroopa meistrivõistluste etappi. "Neid riike, kes tahaks MM-sarja korraldada, on väga palju. Ja neil on ka ette näidata väga tugev portfoolio, mida nad varem on teinud," ütles autospordiliidu president.

Asmer ütles, et Rally Estonia MM-kalendrist kadumine võib Eesti autospordile mõju avaldama hakata mõne aasta pärast. "Kui siin üks aasta vahele jääb, ei kustu see veel kuhugi, võib-olla kaks aastat ka. Kui pikemalt läheb, eks kindlasti mingis osas hakkab rallisporti pärssima, aga teades, et alustalad on praegu väga tugevad, siis ei ennusta väga suurt kukkumist. Kui räägime, et etapp läheb Lätti, siis õigepea näeme, kuidas Lätis rallisport õitsema hakkab," ütles alaliidu president.

Uues koalitisioonileppes on määratud kriteeriumid, mille järgi saavad suurvõistluste korraldajad rahalist toetust, aga Asmeri sõnul peab tegema kindlaks, et raha läheb õiges koguses vajavate korraldajate kätte.

"See, et uues koalitsioonileppes teatud punktid on sees, on õige. Siin peaks ainult vaatama, et me ei pudista seda väikest raha nii ära, et mitmed saavad ja keegi õieti ei saa," ütles autospordiliidu president.

Ta lisas, et teab endise valitsuse liikmena hästi, kuidas seal töö käib. "Meil oligi mõte, et kui nüüd koalitsioon hakkab korralikult tööle, siis käime korra ministeeriumis, et ministri ja kantsleriga rääkida. Mitte käia seal lunimas ja palumas, vaid lihtsalt avaldada oma mõtteid, kuna Rally Estonia on oluline ja on ka veel teisi olulisi võistlusi," sõnas Asmer.