Barcelona kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

Robert Lewandowski viis võõrsil mänginud Barcelona 11. minutil juhtima, üheksa minutit hiljem jõudis väravani Alejandro Balde ning Lewandowski lisas viis minutit enne poolaega veel ühe värava, et külastajad poolajaks 3:0 ette viia. 53. minutil läks Barcelona Jules Kounde väravast neljaga juhtima, aga Espanyol leidis mängu viimase 19 minuti jooksul kaks väravat.

Barcelona kindlustas võiduga neli mänguvooru enne hooaja lõppu klubi ajaloo 27. Hispaania kõrgliiga meistritiitli. Veel oktoobris oli Barcelona liigatabelis Madridi Realist kolme punktiga maas, kuid pöörasid siis hooaja ümber ja on pärast 34 mänguvooru tulisest rivaalist 14 punktiga ees.

Madridi Real on 71 punktiga teine, liigatabelis hoiab kolmandat kohta Madridi Atletico, kellel oli suurepärane võimalus pühapäeval teiseks hüpata, kuid pidid võõrsil liiga punase laterna Elche 1:0 paremust tunnistama. Viimasel Meistrite liiga kohal on Real Sociedad 62 punktiga.

Pühapäeval Atletico alustanud Elche on ainus klubi, kes on juba kõrgliigast väljalangemise kindlustanud. 34 mänguvooruga on klubi kogunud 19 punkti, liiga eelviimasel kohal on Espanyol 31 punktiga, tagantpoolt kolmas on Getafe 34 punktiga.

Barcelona peab neli mängu ootama, et tiitlit lõplikult tähistada, aga kaks neist on koduväljakul. Nende hooaeg lõpeb 4. juunil võõrsil Celta Vigo vastu.

Teised tulemused:

Celta Vigo - Valencia 1:2

Valladolid - Sevilla 0:3