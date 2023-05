Baskonia, Kotsar kaotasid põhiturniiri võitja otsustanud mängus Barcelonale

Hispaania korvpalli kõrgliiga eelviimases voorus kaotas Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia pühapäeval 84:91 Barcelonale, mis tähendab, et Kataloonia meeskond kindlustas ka põhiturniiri võidu.

Barcelonale tõi pühapäeval võõrsilvõidu kolmas veerandaeg, mis võideti Baskonia vastu 28:19. Viimasel veerandajal eestlaste koduklubi neljast punktist lähemale ei pääsenud.

Vanja Marinkovic viskas Baskonia resultatiivseimana 20 punkti, Darius Thompson lisas 15 silma. Kotsar viibis väljakul 20 minutit ja kogus selle ajaga üheksa punkti (visked väljakult 3/5, vabavisked 3/5), kolm resultatiivset söötu ja kaks lauapalli. Raieste väljakul ei känud.

Barcelona kasuks tõid Alex Abrines ja Nicolas Laprovittola 18 punkti, Nikola Mirotic lisas 13 punkti.

Hispaania kõrgliiga põhiturniiril on Barcelonal nüüd üks voor enne lõppu 28 võitu ja viis kaotust, nii Baskonial kui Madridi Realil on 27 võitu ja kuus kaotust. Barcelonat kummalgi enam püüda ei õnnestu, sest omavahelised mängud on katalaanide kasuks.