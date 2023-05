Tänak: hetkel on meil suured nõrkuskohad

Tänak oli kolme katse järel võistlust juhtimas, aga siis lõhkes tema Fordil rehv ja eestlane langes pjedestaalikonkurentsist. Kogu ülejäänud ralli ta enam esikolmikukohtade eest ei võidelnud ja teenis lõpuks neljanda koha.

Tänak ei jäänud Fordi käitumisega rahule, sest lisaks rehvilõhkemistele ja hübriidimuredele oli tehnilisi asjaolusid, mis eestlasele üldse ei meeldinud. Masin töötas üsna tema sõnul vaid spetsiifilistes oludes.

"Loomulikult väga katsumusterohke nädalalõpp. Hetkel on meil suured nõrkuskohad, millele peame lahenduse leidma," lausus ta punktikatse lõpus. "Järgmisel kahel nädalal seisab ees suur ülesanne nendega toime tulla. [Punktikatse] teisel läbimisel olid rasked olud, mis meie kasuks ei töötanud. Nüüd annan asjad inseneridele, et nemad saaks tööga jätkata."

Eestlase tiimikaaslane Pierre-Louis Loubet otseselt auto üle ei nurisenud, aga tema hea tulemus läks laupäevase intsidendi nahka, kus prantslane põrkas vastu barjääri ja lõhkus Fordi roolisüsteemi.

"Lõpptulemus valmistab pettumuse. Andsime reedel ja laupäeval endast parima, aga tegin väikese vea, millel olid suured tagajärjed," tunnistas ta. "Võtame kaasa fakti, et reedle oli kiirus hea ja läheme siit edasi."

Teist aastat järjest võitis Portugali ralli valitsev maailmameister Kalle Rovanperä koos kaardilugeja Jonne Halttuneniga. Ta tõusis liidriks reede pärastlõunal, aga pani paremuse maksma laupäeval, kui sai soodsama stardikoha pealt teele asuda.

Eelmisel kuuel MM-rallil soomlane esikohani ei jõudnud. "Möödus liialt palju aega, aga viimaks oleme tagasi," sõnas ta rõõmsalt. "Tänan väga Jonnet ja võistkonda. Nad on kogu aeg pingutanud ja edasi liikunud. Samuti pean tänama oma väga head sõpra Arttut. Alates eelmise aasta lõpust on mul olnud keeruline aeg ja ta on aidanud mul edasi liikuda."

Järgmine autoralli MM-etapp leiab aset 1.-4. juunil Sardiinias, kus Tänak võitis nii mullu, kui ka 2017. aastal, saades toona karjääri esimese etapivõidu.