TÄNA OTSE | Eesti U-17 koondis alustab kodust EM-finaalturniiri

Enne kohtumist Šveitsiga ütles Eesti koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva, et mängijad on saanud intensiivse treeningperioodi järel enne turniiri veidi puhata. "Oleme töötamas ka spordipsühholoog Laur Nurksega, kes saab aidata mõtteid õigesse järjekorda seada," rääkis peatreener ettevalmistusest.

Ševoldajeva lisas, et naiskonna ülesanded on paigas. "Oleme paika seadnud, millele peame mängu erinevates momentides keskenduma nii individuaalselt kui ka võistkondlikult. Enne Šveitsi ja ka teisi mänge oleme sõnastanud ülesande, et tahame võtta punkte," ütles Ševoldajeva.

"Olenemata, kuidas meil läheb, ootame inimesi toetama tüdrukuid, kes lähevad väljakule julgelt ja esindavad oma riiki väga suure uhkusega," lisas peatreener.

Turniiri avavad Saksamaa ja Hispaania koondised, kes kohtuvad kell 13.00 Kadrioru staadionil.

Eestis esmakordselt toimuvale neidude U-17 EM-finaalturniirile on koha taganud kaheksa riigi koondised – Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Hispaania, Rootsi, Šveits ja võõrustaja Eesti –, kes võistlevad kahes neljaliikmelises alagrupis. A-alagrupi kohtumisi peetakse Põhja-Eesti keskuses, kus mängitakse A. Le Coq Arenal ja Kadrioru staadionil. B-alagrupp võistleb Lõuna-Eestis, kus mängupaikadeks on Tartu Tamme staadion ja Võru staadion.

Eesti neidude U-17 koondise koosseis EM-finaalturniiriks:

Järjekorras nimi, sünniaeg, klubiline kuuluvus ning mängud ja väravad neidude U-17 koondises



Väravavahid

1 Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 18/0

12 Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 8/0

Kaitsjad

5 Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting 21/0

2 Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 19/0

18 Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 17/0

3 Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 16/0

7 Liisi Karilaid (22.09.2006) – JK Tabasalu 16/0

6 Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 7/1

4 Ranele Valk (28.07.2007) – Viimsi JK 7/0

8 Aliset Esna (24.07.2006) – UCF Cambrils (ESP) 3/0

Poolkaitsjad ja ründajad

23 Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus ja Viljandi JK Tulevik ÜN 24/3

14 Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 24/1

10 Aleksandra Kelli (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 21/8

19 Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 17/1

15 Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi JK 17/1

20 Egle-Eliise Kurg (04.05.2007) – Tallinna FC Flora 12/1

13 Dajana Smirnova (21.03.2007) – Tallinna FC Flora 9/0

9 Mirtel Kalamees (16.12.2006) – FC Elva 5/0

17 Pilleriin Pohlak (09.08.2007) – Tallinna FC Flora 5/0

16 Lola Boberg (08.12.2007) – JK Tabasalu 2/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Kehalise ettevalmistuse treener: Maria Sootak

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Arst: Birgit Allmere

Füsioterapeudid: Anette Rõõmussaar, Liisi Sakala

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Merily Toom

Neidude U-17 EM-finaalturniiri ajakava:

A-alagrupp: Eesti, Hispaania, Saksamaa, Šveits

14. mai kell 13: Saksamaa – Hispaania, Kadrioru staadion

14. mai kell 19: Eesti – Šveits, A. Le Coq Arena

17. mai kell 17: Eesti – Saksamaa, Kadrioru staadion

17. mai kell 19: Hispaania – Šveits, A. Le Coq Arena

20. mai kell 17: Hispaania – Eesti, A. Le Coq Arena

20. mai kell 17: Šveits – Saksamaa, Kadrioru staadion

B-alagrupp: Rootsi, Poola, Inglismaa, Prantsusmaa

14. mai kell 13: Inglismaa – Poola, Võru staadion

14. mai kell 17: Rootsi – Prantsusmaa, Tartu Tamme staadion

17. mai kell 13: Poola – Prantsusmaa, Võru staadion

17. mai kell 19: Rootsi – Inglismaa, Tartu Tamme staadion

20. mai kell 13: Prantsusmaa – Inglismaa, Võru staadion

20. mai kell 13: Poola – Rootsi, Tartu Tamme staadion

23. mai kell 17: I poolfinaal, Kadrioru staadion

23. mai kell 19: II poolfinaal, A. Le Coq Arena

26. mai kell 19: finaal, A. Le Coq Arena