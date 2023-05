TÄNA OTSE | Floral on Kuressaare vastu võimalik tabelitippu tõusta

Tallinna FC Flora on esimese 11 mänguvooruga Premium liigas kogunud 26 punkti ja on viigis Tallinna FCI Levadiaga. Floral on Kuressaare vastu võimalus tõusta liigatabeli tippu, kuid Levadia kohtub pühapäeval kell 17.00 JK Narva Transiga.

Kuressaare linnastaadioni naturaalse muru peal peetava mängu eel ütles kodumeeskonna treener Jan Važinski, et Flora vastu motivatsiooniga probleeme ei ole. "Esimene mäng kaua oodatud muruväljakul on alati stimuleeriv. Kindlasti kohanemine võtab aega, aga mõlema võistkonna olukord on võrdne. Tähtis on teha vigade parandust, mis ilmusid eelmistes mängudes," ütles Važinski.

FC Kuressaare on esimese kümne mänguvooruga saanud 16 punkti ning asetseb selle tulemusega liigatabeli viiendal real. Võiduga tõuseks Saaremaa klubi Pärnu Vapruse ette neljandaks.

Viimati kohtusid Kuressaare ja Flora 11. aprillil Tipneri karikavõistluste veerandfinaalis, kus jäi Tallinna klubi penaltiseeria järel peale. Kolm päeva enne seda kohtusid klubid Premium liigas, kus Flora võitis 4:1.

Flora abitreener Joel Indermitte ütles, et klubi on valmis muruväljakul võitlema ja võitma.