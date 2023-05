Omanyala jooksis kodupubliku ees 100 meetri hooaja tippmargi

Omanyala lõpetas 100 meetri jooksu finaalis 0,5 m/s vastutuulega ajaga 9,84, mis on ühtlasi selle hooaja kiireim tulemus sel alal. Ainult ameeriklane Kenneth Bednarek jooksis veel alla kümne sekundi, kui lõpetas ajaga 9,98. Ameeriklane Marvin Bracy-Williams ning Kameruni sprinter Emmanuel Eseme said mõlemad kirja aja 10,03, kuid poodiumile sai astuda Bracy-Williams.

Meeste 200 meetri finaalis jooksis kõige kiirema aja Kanada sprinter Aaron Brown, kes sai kirja aja 20,12. Tema järel lõpetasid ameeriklane Kyree King ajaga 20,18 ning kõigest sajandik hiljem ületas joone Libeeria sprinter Joseph Fahnbulleh.

Vaata 100 meetri jooksu finaali siit:

Shelly-Ann Fraser-Pryce ei võtnud 100 meetri jooksus osa ning sel alal võttis võidu ameeriklanna Twanisha Terry, kes lõpetas ajaga 10,86.

Ameeriklanna Sha'Carri Richardsoni suurepärane vorm jätkus ka Nairobis, kui sprinter võitis 200 meetri jooksu finaalis ajaga 22,07, mis oli ka võistluste rekord. Ameerika võttis kolmikvõidu, kui Kyra Jefferson ületas finišijoone ajaga 22,77 ning Shannon Ray lõpetas ajaga 22,82.

Meeste 800 meetri jooksus nägi kodupublik Keenia jooksjate kolmikvõitu, kui Emanuel Wanyonyi püstitas ajaga 1.43,32 uue hooaja tippmargi. Wyclife Kinyamal ületas joone 0,34 sekundit hiljem, Timothy Cheruiyot jäi võitjast 1,67 sekundi kaugusele.

Belgia odaviskaja Timothy Herman püstitas uue rahvusrekordi, kui võitis tulemusega 87.35 odaviske võistluse. Varasemalt oli belglase isiklik rekord 80.48. Teiseks jäi kahekordne maailmameister Anderson Peters tulemusega 85.72, kolmanda pikima viske tegi egiptlane Ihab Abdelrahman, kui sai kirja tulemuse 81.04.

Vaata Hermani võimsat isiklikku rekordit siit:

Timothy Herman verpulvert in Nairobi BR speerwerpen met bijna vier meter tot 87m35 en plaatst zich voor WK in Boedapest en Spelen in Parijs. pic.twitter.com/h90VrBF6Gs