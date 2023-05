Kalev võttis Vapruselt koha esikolmikus, Paide ja Tammeka ei löönud ühtegi

Koduväljakul 421 inimese ees mänginud Pärnu jäi 36. minutil vähemusse, kui väravavaht Hendrik Vainu tuli väravast välja, et Kalevi rünnakut peatada, aga võttis hoopis veaga Andreas Kiiviti maha. Pingi pealt tuli teda asendama Ott Nõmm, kes hoidis Vapruse värava tühja kuni 69. minutini, mil Foday Trawally Kalevi ette viis. Trawally kindlustas Kalevi võidu kuus minutit hiljem, kui jõudis enda teise väravani.

Laupäevase mängupäeva teises kohtumises said Paides kokku Paide Linnameeskond ja Tartu JK Tammeka. 239 pealtvaataja ees peetud mängus oli mõlemal meeskonnal teravaid võimalusi, kuid kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Pärast 12 mänguvooru on JK Tallinna Kalev 20 punktiga liigatabelis kolmandal kohal, edestades pärast omavahelist kohtumist Pärnu Vaprust kahe punktiga. Paide Linnameeskond on 14 punktiga seitsmendal tabelireal, Tartu Tammeka on kaheksa punktiga üheksandal real.

Pühapäeval astuvad võistlustulle liigatabeli tipud Tallinna FCI Levadia ja Tallinna FC Flora. Mõlemad meeskonnad on võõrsil, Flora kohtub FC Kuressaarega ja Levadia Narva Transiga. ETV2 ülekanne FC Kuressaare ja Tallinna FC Flora kohtumisest algab kell 14.20.