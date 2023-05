Martin võttis Le Mans'is hooaja esimese võidu, Quartararo katkestas

Viiendalt kohalt startinud Martin möödus neljandal ringil MM-sarja liidrist Francesco Bagnaiast (Ducati) ning hoidis esikohta sõidu lõpuni. Eelmisel etapil sprindisõidu võitnud Brad Binder (KTM) ületas finišijoone teisena, kaotust võitjale kogunes 1,840 sekundit. Bagnaia sai kolmanda koha (+2,631).

Punktikohtadele jõudsid veel Luca Marini (Ducati), Marc Marquez (Honda), Johann Zarco (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia) ja Maverick Vinales (Aprilia). Tunamullu MM-tiitli võitnud Fabio Quartararo (Yamaha) hoidis neli ringi enne lõppu kaheksandat kohta, kuid kukkus 10. ringil ja pidi kodupubliku kurvastuseks sõidu katkestama.

Sprindisõidu järel on Bagnaial 94 punkti, talle järgnevad Binder (71 p), Bezzecchi (68 p), Martin (60 p) ja Marini (54 p). Põhisõit toimub pühapäeval algusega kell 14.45.

