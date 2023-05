Aruküla/Mistra sai naiste käsipallifinaali avamängus napi võidu

Sel hooajal ka karikafinaalis vastamisi läinud Mella ja Mistra vaheline kohtumine algas külaliste domineerimisel, kes läksid üheksandal minutil Anna Dievskaja väravast 7:3 ette. Reval-Sport püsis pingelises heitluses terve esimese poolaja siiski juhtpositsioonil ning Angelika Šalki perioodi lõpuhetkede mitmed väravad viisid naiskonnad riietusruumi seisult 13:9 Mella poolt vaadatuna. Arukülat hoidsid mängus põhiliselt Maarja Treimani tabamused.

Teise poolaja alguses suutis Reval-Sport veel ka edu kasvatada, kuid vahepeal kuueväravaliseks veninud vahe, suutsid Mistra naised siiski 16. minutiks pea tasa teha ning Janeli Patraili värava järel olid võõrustajad vaid 17:18 taga. Edasine möödus võrdsete tiimide põneva lahinguna, kus väravaid skooriti kordamööda. Viis minutit enne lõppu viis Šalk Mella 22:20 ette, kuid Treimani kaks järjestikust tabamust tõid taas viigi majja. Viimase rünnaku õigus jäi viigiseisult Mistrale, kelle poolt tegi Annabel Aavik lõppseisuks 24:23.

Reval-Spordi resultatiivseim mängija oli Šalk kaheksa tabamusega. Mistra poolt vastas Treiman 11 väravaga. "Alustasime mängu väga aktiivselt ning esinesime eeskujulikult kaitses. Teisel perioodil oli tempot raskem hoida, kuid me ei andnud alla ja jätkasime võitlemist. Toetasime üksteist kõvasti. Ootan teisest matšist põnevat heitlust, kus loodetavasti suudame näidata ilusat naiskondlikku esitust," võttis mängu kokku Šalk.

"Õhus oli tunda finaalile omast närvilisust ja kätevärinat. Kuigi meile peeti nii eelnevatel treeningutel, kui ka garderoobis loeng, kuidas me ei tohi ebavajalikke pallikaotusi teha, patustasime nendega siiski. Loodetavasti õppisime järgmiseks matšiks ning jätkame sealt, kus täna lõpetasime. Kahjuks ei saanud kodus suuremat vahet sisse, mis tähendab, et järgmine mäng hakkab taas põhimõtteliselt nullist. Peame suutma endast kõik anda, et ilusa särava medaliga puhkama minna," lõpetas Treiman.

Naiste meistrivõistluste kohamängude ajakava:

Pronksimängud

08.05.2023 18:00 Tapa Spordikeskus SK Tapa/Tapa valla SK vs HC Tabasalu/Audentes 25:27

15.05.2023 18:00 Tabasalu Gümnaasiumi Spordihoone HC Tabasalu/Audentes vs SK Tapa/Tapa valla SK

Finaalmängud

12.05.2023 19:00 Aruküla kooli spordisaal Aruküla/Mistra vs Reval-Sport/Mella 24:23

17.05.2023 19:00 Kristiine Sport Reval-Sport/Mella vs Aruküla/Mistra