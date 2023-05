Laskesuusatamise järelkasvukoondis kogunes esmakordselt Otepääl

Järelkasvukoondisesse kuuluvad noorte ja juunioride vanuseklassi sportlased – noormeestest Jakob Kulbin, Mark-Markos Kehva, Ivar Všivtsev, Yaroslav Neverov, Mehis Udam, Karl Rasmus Tiislär ja Karl Ramses Tiislär ning neidudest Lisbeth Liiv, Violetta Konopljova, Vibeke Marie Välbe, Kretel Kaljumäe, Mirtel Kärsna ja Emma Roberta Rajando. Viimast aastat juunioride vanuseklassi kuuluv Tuudor Palm on arvatud rahvuskoondisesse, kellega koos valmistub ta ka algavaks hooajaks.

Järelkasvukoondise peatreener Adam Adamson on varem juhendanud nii Soome kui Rootsi noori laskesuusatajaid. "Mind motiveeris Eestisse tulema eelkõige võimalus olla osa suurest muutusest, mida Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon praegu läbi viib," ütles Adamson. Ta lisas, et esimene suur väljakutse on luua sportlastele usalduslik ja turvaline õhkkond ning tekitada ühtekuuluvustunne.

Eelmisel aastal sportlaskarjääri lõpetanud Kalev Ermits naasis pärast aastast pausi taas laskesuusatamise juurde, kuid nüüd noorte juhendaja rollis. "Eestis järelkasvukoondis loodi sellisel kujul esimest korda. Koondisesse kuuluvatele sportlastele on alaliidu poolt tagatud korralik ettevalmistus," ütles Ermits. Ettevalmistusperioodil toimub mitmeid laagreid nii Eestis kui välismaal. "Ees ootab mahukas töö ja loodan, et mul on noortele midagi edasi anda," lisas Ermits.

Rahvusvahelises konkurentsis saab uuel hooajal järelkasvukoondisele kaasa elada ka Eestimaa pinnal, kui 23. veebruarist 2. märtsini toimuvad Otepääl noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused. "Järelkasvukoondise suuremad sportlikud eesmärgid hõlmavad lisaks järgmistele noorte- ja juunioride tiitlivõistlustele ka 2026. aasta Milano taliolümpiamänge ja 2027. aastal Otepääl toimuvaid maailmameistrivõistluseid," ütles Adamson.