Eesti triatleedid on sellel nädalal võistlustules Itaalias ja Marokkos

Reedest pühapäevani võistlevad Eesti mees- ja naisjuuniorid Euroopa karikasarja etapil Itaalias Caorles ning pühapäeval on Eesti eliitmehed võistlustules Aafrika karikasarja etapil Marokkos.

Itaalias Caorles peetaval Euroopa juunioride karikasarja etapil on reedel kavas poolfinaalid. Eestlastest on stardis Gregor Rasva, Gert Martin Savitsch, Liis Kapten, Etriin Etverk, Grete Maria Savitsch ja Maria Liis Alt. Võistlusdistantsiks on 300 meetrit ujumist, 6,2 kilomeetrit rattasõitu ja 1,5 kilomeetrit jooksu.

Meesjuunioride esimese poolfinaali start on Eesti aja järgi kell 15.30. Rasva võistleb kolmandas ja Savitsch neljandas poolfinaalis. Naisjuunioride esimese poolfinaali start antakse Eesti aja järgi kell 18.30. Kapten võistleb esimeses, Etverk teises ning Savitsch ja Alt kolmandas poolfinaalis. Laupäeval on kavas finaalid ning pühapäeval segateatevõistlus.

Marokkos M'Digis peetakse pühapäeval Aafrika karikasarja etapp, kus eestlastest on stardis Johannes Sikk, Armin Angerjärv ja Rinel Pius. Võisteldakse olümpiadistantsil ning eliitmeeste start antakse Eesti aja järgi kell 16.