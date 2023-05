Maailma esireket ei loovutanud Roomas vastasele geimigi

Swiatek alistas Roomas maailma edetabeli 506. reketi Anastassia Pavljutšenkova tunni ja kaheksa minutiga. 21-aastase poolatari jaoks oli see tema karjääri kolmas mäng, kus ei loovutanud vastasele geimigi ning lausa teine sel turniiril. 2021. aastal alistas Swiatek finaalis puhtalt Karolina Pliskova.

Swiatek tegi venelannale 19 äralööki ning tegi üheksa lihtviga. Poolatar realiseeris enda 16-st murdevõimalusest kuus, Pavljutšenkoval oli üks võimalus, mida tal realiseerida ei õnnestunud. Kõigist 87-st punktist võitis Swiatek 57.

