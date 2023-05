VAATA OTSE | B-alagrupi turniir algab Tšehhi ja Slovakkia vastasseisuga

Riias algaval B-alagrupi turniiril kohtuvad esimeses mängus Tšehhi ja Slovakkia koondised, kes on sel aastal juba kahel korral sõpruskohtumises üksteist näinud. Mõlemas mängus tuli võitjaks Tšehhi.

Tšehhi koondisel on maailmameistrivõistlustelt ette näidata kuus tiitlit, samuti kuulub nende auhinnakappi kuldmedal 1998. aasta olümpiamängudelt. Slovakkia koondisel on tiitleid vähem, kuid samamoodi kuldselt särab 2002. aastal võidetud MM-i karikas.

Kari Jaloneni juhendatud Tšehhi koondis on kogenud grupp, kelle tugevuseks on mitmel korral suurturniiridel koondist esindanud väravavahid ning kaitseliin. Koondise ainus NHL-i mängija on 26-aastane Boston Bruinsi kaitsemees Jakub Zboril.

Slovakkia koondise peatreeneriks on Craig Ramsay, kes on MM-iks kokku pannud suure potentsiaaliga noore meeskonna, kuid üheks suurimaks küsimärgiks koondise juures on väravavahtide nimekiri, kuhu ei kuulu ükski MM-i kogemusega mängija.

